Liste d'attesa, le verifiche dei Nas: un medico "furbetto" alla Asl di Frosinone

Un medico in servizio presso la Asl di Frosinone ha svolto irregolarmente la sua attività libero professionale poiché aveva l'esclusiva con l'azienda sanitaria. Lo hanno riferito i carabinieri del Nas nell'ambito dell'operazione nazionale sulle verifiche delle liste d'attesa.

Non viene riferito in quale struttura dell'azienda ciociara opera il medico, di fatto "coinvolgendo" erroneamente tutti coloro che lavorano per la Asl. In provincia di Frosinone i militari hanno ispezionato 19 strutture e svolto verifiche su 34 prestazioni/visite specialistiche sulle quali si verificavano i maggiori ritardi.