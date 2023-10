Frosinone, il pranzo della domenica al ristorante finisce in ospedale: 10 persone intossicate

Un felice pranzo domenicale tra amici finisce in ospedale. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri: una comitiva di amici, poco più di una decina, aveva deciso di trascorrere una giornata in compagnia in un ristorante del cassinate. Tutto bene, fino al tardo pomeriggio quando il pranzo volgeva al termine. Terminato il pranzo, i commensali sono ritrovati tutti all'ospedale Santa Scolastica: alcuni sono andati in macchina, altri hanno necessitato dell'ambulanza. Ora spetterà a Nas capire cosa sia stato a provocare l'intossicazione.