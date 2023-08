Martedì 1 Agosto 2023, 08:41

Interamente pedonale oppure con un varco per consentirne l'accesso? Dopo le ciclabili e il Brt (bus rapid transfert) il dibattito interno all'amministrazione Mastrangeli si concentra sul futuro di piazzale Kambo.

C'È CHI DICE NO

IL PERCORSO

IL RIFACIMENTO

Ed anche in questo caso ci sono diverse vedute all'interno del governo cittadino, come se non bastassero le tensioni già esistenti in questi giorni.Il progetto iniziale prevede una piazza interamente pedonale. Attualmente i lavori si stanno svolgendo tra via Sacra Famiglia e la piazza. Il vecchio parcheggio non esiste già più ma con l'avvio dei lavori alla nuova stazione da parte della società Fs il prossimo passo sarà la completa pedonalizzazione dell'area antistante lo Scalo ferroviario.L'idea nata dalla precedente amministrazione Ottaviani era quella di rendere un po come avviene in tutte le grandi città una zona libera da auto e solo pedonale. La strada piu vicina sarebbe quella di via Sacra Famiglia. E questa è la linea ufficiale e sostenuta dal primo cittadino Riccardo Mastrangeli.Ma non tutti, all'interno della maggioranza sono di questo parere. Ad iniziare dal consigliere comunale e delegato allo Scalo, Anselmo Pizzutelli che sul progetto chiede modifiche.«"L'estensione dell'area pedonale davanti alla stazione va bene ma occorre garantire un minimo accesso anche alle auto o al trasporto pubblico per consentire l'accesso più facile a chi ha problemi motori oppure per chi esce o arriva alla stazione con tanti bagagli. Oltre ad un varco di accesso per le auto occorrerebbe creare anche un piccolo spazio anche con sosta limitata a 15 minuti per il carico e scarico di bagagli che potrebbe sorgere all'ex area carico e scarico merci antistante la stazione. Una strada aperta davanti alla stazione consentirebbe di non penalizzare la viabilità delle auto anche quella dei bus diretti alla parte alta della città senza dover apportare modifiche dei percorsi ai bus di linea sulle strade strette e tortuose del quartiere Scalo».Il delegato dello Scalo nei giorni scorsi ha chiesto modifiche al Brt che secondo l'attuale progetto non passa in piazzale Kambo ma solo davanti alla chiesa Sacra Famiglia per poi imboccare via Licino Refice direzione piazza Sandro Pertini. Anche in questo caso si chiede di modificare il progetto per fare in modo che chi esce dalla stazione si trovi subito davanti a sé il bus. Sul quale la maggioranza vacilla, come per le piste ciclabili e senza contare le recenti minacce di querela.Per quanto riguarda i lavori in corso si viaggia con qualche mese di ritardo e la piazza nuova non sarà pronta prima dell'autunno. Sulla nuova stazione invece i vertici di Fs stanno espletato le ultime pratiche burocratiche relative alle gare affidamento lavori. Inizio 2024 previsto avvio dei lavori. Nel frattempo l'amministrazione Mastrangeli intende predisporre due nuove aree parcheggio: quella dell'ex Eni in via Refice da oltre 200 posti e quella in via Puccini nel terreno antistante la dcuola media Pietrobono. Prevista anche la ristrutturazione dei due immobili ex Demanio che nelle intenzioni dovrebbe ospitare una vetrina per valorizzare le peculiarità del territorio frusinate e dell'intera provincia.Gianpaolo Russo© RIPRODUZIONE RISERVATA