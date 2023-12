Venerdì 1 Dicembre 2023, 09:19

PERUGIA - Il Comune ha affidato la fornitura dei 13 bus elettrici per la linea 1 del Metrobus Castel del Piano – Fontivegge. Una svolta attesa dopo che la procedura di gara indetta nei mesi scorsi era andata deserta e a seguito della quale era stata avviata una indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di nove operatori del settore trasporto pubblico. A presentarla sono stati 4 operatori, ma sul tavolo del Comune, per la fornitura dei 13 autobus elettrici (categoria M3, classe IA) snodati da 18 metri, non sono finite offerte. La svolta, come riporta una determinazione dirigenziale dell’unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune, è arrivata con l’adesione alla convenzione “Autobus elettrici in acquisto 1 - Ordine Diretto” tra Consip e la ditta Man Truck & Bus Italia spa. L’operazione, che prevede anche la fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica, comporterà una spesa di 12.970.649,60 euro iva inclusa.

IL DETTAGLIO

È il Man Lion’s City 18 E il modello di bus che si muoverà lungo i 24,5 chilometri del percorso (fra andata e ritorno) servendo una larga fetta di territorio grazie a 22 fermate. Come spiega l’ultimo atto del Comune, il mezzo scelto presenta «caratteristiche che risultano essere confacenti all’espletamento dei servizi». Fra i vari punti di forza, riporta il documento, ci sono la capacità delle batterie, da 680 kWh (massima tra le caratteristiche del lotto disponibile) e la coppia (3419 Nm, anche questa massima tra le caratteristiche del lotto disponibile) che «garantisce buone prestazioni anche nel caso di salite ripide». Un aspetto importate visto che «il tracciato in questione deve affrontare un dislivello complessivo di 256 metri». L’autobus articolato elettrico che servirà la linea Metrobus potrà trasportare fino a 120 passeggeri, senza produrre emissioni inquinanti. Come indicato nel sito dedicato metrobusperugia.it, il Comune stima che ammonterà a 16.500 persone l’utenza giornaliera del nuovo mezzo di trasporto ecologico che unirà l’area di Castel del Piano con quella di Fontivegge (passando per la zona dell’ospedale), dove il Brt si integrerà con le altre reti del trasporto pubblico.

LA LINEA

Il progetto definitivo del Metrobus, validato lo scorso 22 novembre, prevede 9,6 chilometri di corsie preferenziali, pari al 40 per cento del tracciato complessivo fra andata e ritorno che, come detto, misura in tutto 24,5 chilometri. Le fermate previste sono 22 (tutte dotate di sistemi di videosorveglianza per garantire sicurezza), sei le velostazioni. La fine dei lavori, come riporta il sito ufficiale, è prevista per settembre 2024.