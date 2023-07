Domenica 23 Luglio 2023, 09:53

L'avrebbe spuntata Antonello Iannarilli nel derby in Fratelli d'Italia per la nomina a commissario straordinario dell'Ater di Frosinone. La decisione è stata già presa, ora si attende il provvedimento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Una sfida quella tra i due esponenti del partito della Meloni che andava avanti da settimane. La scelta di Picano, inizialmente, era stata data per certa, dpo che erano state archiviate le mire della lega. La situazione è cambiata nel momento in cui è sfumata la nomina di Iannarilli alla guida di Laziocrea, la società regionale che si occupa di servizi tecnico-amministrativi. A quel punto il nome dell'ex presidente della Provincia di Frosinone, già deputato, consigliere e assessore regionale, è salito in quota per la guida dell'azienda che gestisce l'edilizia pubblica.

Nel partito di Fratelli d'Italia c'è stato un confronto, a tratti anche accesso, ma alla fine, oltre all'esperienza politica e amministrativa di lungo corso di Iannarilli, ha prevalso un ragionamento tutto politico e si è guardato ai risultati alle ultime elezioni regionali: il politico di Alatri, dopo Daniele Maura e Alessia Savo (eletti consiglieri regionali), è stato quello che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Più di quelle di Picano, anche lui candidato alla Pisana.

La vicenda però rischia di non finire qua. Picano, evidentemente, non l'ha presa bene. Sono state sollevate una serie di presunte anomalie sulla eventuale scelta di Iannarili. Ci sarebbe ad esempio il fatto che l'ex presidente della Provincia non abbia presentato la propria candidatura all'avviso che la Regione Lazio aveva indetto per le nomine legate alle aziende e alle società pubbliche controllate. Inoltre Iannarilli, in quanto consigliere comunale in Comune con oltre un determinato numero di abitanti, potrebbe essere incompatibile con la carica di commissario straordinario del'Ater. Si andrà alle carte bollate? Ancora presto per dirlo.