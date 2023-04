Ore di apprensione questa mattina nella contrada di Monte San Marino nella periferia ovest di Alatri, al confine con Fumone. Un cinquantacinquenne del posto, infatti, pare fosse intento a scaricare del materiale di legno presso un terreno di proprietà quando una pesante trave lo avrebbe colpito alla testa e al volto. Immediate le richieste di soccorso da parte dei familiari e dei vicini che si sono apprestati a prestargli le prime cure in attesa dei sanitati. Dapprima è arrivata l’auto medica che ha raggiunto l’uomo con qualche difficoltà e, constatandone la gravità, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo del 118 è atterrato poco distante in poco tempo e ha caricato il ferito per trasferirlo al Policlinico Umberto Primo di Roma, attrezzato per traumi di questa natura. L’uomo, comunque, seppur ferito gravemente è stato trasportato in stato di coscienza e non sarebbe a rischio di vita.