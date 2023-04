Domenica 30 Aprile 2023, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 09:21

I "ponti" per le festività, soprattutto durante la bella stagione, sono sempre momenti critici per la viabilità sulla Monti Lepini, ma domani ad appesantire ancora di più il traffico sull'arteria principale del capoluogo ci sarà anche la partita casalinga del Frosinone contro la Reggina (inizio gara alle 20.30), pure questo un evento che normalmente crea ingorghi e lunghe file. Si preannuncia un primo maggio da bollino rosso per il traffico all'ingresso sud della città.

Gli orari di accesso e deflusso allo stadio "Benito Stirpe", che domani registrerà il tutto esaurito, coincideranno con quelli del rientro dei tanti che hanno approfittato del ponte festivo del Primo maggio per raggiungere il litorale pontino. E oltre ai ciociari, c'è da tenere presente che anche numerosi romani utilizzano l'autostrada per tornare a casa. I punti che causano gli i ingorghi sono sempre gli stessi: l'incrocio della Monti Lepini con l'asse attrezzato e quello d'ingresso al casello A1. Niente di nuovo se non fosse che nel pomeriggio anche il tratto urbano della Monti Lepini, normalmente libero nei giorni di festa, sarà interessato dalla presenza delle migliaia di auto dei tifosi. Agli ingorghi, soprattutto del post partita, ormai ci si è abituati. Le code, all'uscita dallo "Stirpe", si formano soprattutto dalla rotatoria con via Armando Fabi in direzione sud, verso l'autostrada. Disagi aggravati anche dal fatto che in tanti lasciato l'auto lungo la carreggiata della Monti Lepini a causa della penuria di parcheggi.



Inoltre, in occasione dei match casalinghi, per motivi di sicurezza, anche quando c'è una sparuta presenza di tifosi ospiti (domani è previsto l'arrivo al massimo di una decina di supporter della Reggina), vengono disattivati i semafori all'altezza degli incroci con via Mascagni e via Valle Fioretta. Questo determina forti rallentamenti e quindi lunghe code. Normalmente però, quando ci sono le partite, che quest'anno si sono giocate quasi sempre di sabato, il traffico ordinario è quasi inesistente o comunque di modesta entità. E questo ha consentito di non aggravare ulteriormente la situazione. Domani invece bisognerà fare i conti con il rientro. Anche se per il Primo maggio resta l'incognita pioggia che potrebbe far desistere dalla gita fuori porta. Ad ogni modo la polizia locale del capoluogo non deve aver intravisto rischi particolari dal momento che non sono state adottate misure diverse dal solito.

Pierfederico Pernarella

