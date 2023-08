Tre cinghiali attaccano una donna nell'orto di casa a Isola Liri, ricoverata in ospedale con 50 punti di sutura

Attacccata da tre cinghiali, una donna di 77enne finisce in ospedale con cinquanta punti di sutura. E' successo domenica alle 17.30 ad Isola Liri, zona Capitino. La signora, 77enne, si era recata da poco nell’orto di proprietà, che si trova vicino alla sua abitazione, quando si è ritrovata faccia a faccia con tre cinghiali che l’hanno attaccata, ferendola alla gamba, al braccio e ad una mano.

La donna è riuscita ad allontanarsi e a rifugiarsi in casa. I familiari hanno allertato subito il 118. L’ambulanza è arrivata poco dopo per trasportarla al pronto soccorso per le cure necessarie. Cinquanta i punti di sutura applicati.