Domenica 20 Agosto 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10:00

Gli sbuca davanti un cinghiale mentre è in giro con la sua moto: l'impatto con l'ungulato è inevitabile, il centauro cade rovinosamente a terra e finisce in ospedale. L'incidente si è verificato nella tarda serata di giovedì a Monticelli di Esperia , in località Sorgenti. Ad avere la peggio è stato un uomo di 36 anni, residente in zona, che stava facendo un giro con la sua motocicletta quando all'improvviso l'ungulato gli è comparso davanti, uscendo dai boschi dove si trovava. Impossibile, per il centauro, evitare l'impatto. Nell'incidente è rimasto ferito anche il cinghiale ma ad avere la peggio è stato l'uomo che cadendo dal mezzo e sbattendo violentemente a terra ha riportato una ferita scomposta ad una gamba.Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi e a Monticelli di Esperia è giunta l'ambulanza che ha trasferito il 36enne prima all'ospedale Santa Scolastica' di Cassino, dopodiché è stato trasferito ad Alatri. In località Sorgenti, nel piccolo comune dei monti aurunci è giunta anche una volante dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo.La presenza di tanti cinghiali sta diventando un vero problema per il territorio, non solo per quel che riguarda l'igiene e il decoro urbano e per i danni che gli ungulati provocano nei campi agli agricoltori. Il sinistro che si è verificato a Monticelli di Esperia non è il primo che vede coinvolti automobilisti e motociclisti, diversi incidenti si sono verificati di recente anche sulla Casilina e di recente un automobilista ha raccontato di essere stato miracolato in via Sferracavalli, a Cassino, quando d'improvviso un cinghiale è comparso sulla carreggiata. Un altro episodio simile a quello avvenuto giovedì sera si è verificato lo scorso mese di maggio in una zona poco distante da Monticelli di Esperia, ovvero in località Sant'Oliva, ricadente nel comune di Pontecorvo.Tanta la rabbia dei residenti della zona che, di fronte all'ennesimo sinistro causato dagli attraversamenti di animali selvatici, richiamano l'attenzione delle istituzioni. Un appello in tal senso era stato lanciato già dall'automobilista rimasto ferito nell'incidente di Sant'Oliva: «Bisogna fare qualcosa, ho rischiato veramente grosso. Il mio appello è: fermate questa emergenza». L'appello sembra essere però caduto nel vuoto, poche le misure messe in campo dalle istituzioni, mentre gli ungulati sono sempre più numerosi.