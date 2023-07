Ceprano, scontro tra due auto in A1: un ferito grave e cinque chilometri di coda

Scontro tra due auto nel primo pomeriggio di oggi, 24 luglio 2023, sul tratto ciociaro dell'A1. L'incidente si è verificato tra i caselli di Ceprano e Frosinone, al chilometro 641 più 500 in direzione Roma. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia stradale diretti dal vice questore aggiunto Stefano Macarra. Una persona è rimasta gravemente ferita, si è in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza. Si registrano cinque chilometri di coda tra Pontecorvo e Frosinone.

Sempre nella mattinata di oggi ci sono stati rallentamenti sulla stesse corsie per un mezzo pesante in avaria, anche in questo caso la polizia stradale è intervenuta per la gestione del traffico.