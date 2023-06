Ceprano, scontro fra due Tir sull'A1: caos e danni

Scontro fra due Tir nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno 2023, sulle corsie dell'autostrada del Sole tra Ceprano e Frosinone. L'incidente c'è stato sulla corsia Nord, per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma solo danni ai mezzi e caos sulle corsie.

I detriti dei mezzi, infatti, hanno invaso le corsie, per la messa in sicurezza sono intervenuti gli adetto e si sono registrati 2 chilometri di coda. Per i rilievi di rito, invece, è intervenuta la polizia stradale.



Altro incidente in A1 c'era stato tra i caselli di Anagni e Ferentino intorno alle 7.15: coinvolti ben tre mezzi che percorrevano la carreggiata sud al km 601. Anche in stesso caso nessun ferito grave.