Centri estivi e servizi ricreativi, bando del Comune per i minorenni

Ripartono le iniziative di socialità e formazione destinati ai più giovani del Comune di Frosinone. Per favorire la promozione, il supporto e il potenziamento dei centri estivi e i servizi ricreativi destinati alla fascia anagrafica compresa tra gli 0 e i 17 anni, l’amministrazione ha indetto un bando pubblico rivolto alle famiglie residenti e agli operatori economici.

L’avviso, redatto dal settore pubblica istruzione, con il coordinamento dell’assessore Valentina Sementilli, intende promuovere azioni di supporto alle famiglie residenti nel capoluogo e agli operatori economici che offrono servizi educativi, ludici e ricreativi, in particolare enti del terzo settore, società (commerciali e non) e soggetti privati, che svolgono l’attività nel territorio del di Frosinone. Il Comune si impegna a rimborsare agli operatori che aderiranno all’iniziativa la quota parte del 30% della retta settimanale dovuta dalle famiglie residenti per il periodo di riferimento, 8 agosto – 9 settembre 2022. I rimborsi saranno erogati previa rendicontazione delle attività effettivamente svolte. Infine, l’ente si impegna a contribuire alla gestione dei Centri Estivi e/o dei servizi territoriali socio educativi e ricreativi 2022, con un contributo forfettario parametrato al numero di settimane effettive di attività svolte nel periodo indicato, pari a 350 euro a settimana (nel limite massimo del fondo). Le adesioni dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it su apposita modulistica che si trova sul sito del Comune entro le 13 del 4 agosto