Giornata del Parkinson, 90 centri a disposizione per informare sulla malattia

E' #muoviamocinsieme lo slogan della giornata nazionale del Parkinson che si svolgerà sabato 27 novembre, con una anteprima venerdì on line venerdì dalle 10 alle 13 sui canali social della Fondazione Limpe per il Parkinson onlus sul tema "Malattia di Parkinson e malattie croniche: la grande sfida del post-Covid"

APPROFONDIMENTI STORIE "Swim for Parkinson", pazienti e medici sfidano la... MOLTOSALUTE Malattia di Parkinson, numero verde gratuito per l'emergenza...

Sono 90 i centri specializzati che da 13 anni si danno appuntamento l'ultimo sabato di novembre per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia - il Parkinson, appunto - così complessa ed eterogenea. Non saranno effettuate visite, ma fornite indicazioni su come affrontare la patologia.

Anche quest'anno la Fondazione ha voluto realizzare un'anteprima alla quale sono state invitate la più alte cariche dello Stato e gli stakeholder che ruotano intorno al mondo delle malattie croniche.

«La Fondazione - sottolinea il presidente, professor Leonardo Lopiano - ha tra i suoi obiettivi quello di poter offrire l’assistenza migliore alle persone affette da malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento. È fondamentale, infatti, offrire preziose informazioni che possano guidare le famiglie verso un percorso di contenimento della malattia che garantisca anche una buona qualità di vita». L’Hashtag della Giornata è #muoviamocinsieme perché proprio il lavoro di squadra ha fatto crescere la giornata nazionale del Parkinson.