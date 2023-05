Centenario dell’Aeronautica Militare, migliaiia di visitatori all’aeroporto Militare di Frosinone "Moscardini”

Grande successo domenica 21 maggio per la giornata interamente dedicata al pubblico presso l’Aeroporto Militare di Frosinone “Girolamo Moscardini”, organizzata nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare.

L’Heli-Day 2023 è stata una occasione unica per raccontare e condividere con migliaia di visitatori, in maniera immersiva, l’attività del 72° Stormo. Dallo spirito prettamente interforze la prestigiosa Scuola di Volo dell’Aeronautica Militare, in 60 anni di vita. ha formato e brevettato oltre 5000 piloti di elicottero di tutte le forze armate e corpi armati dello Stato, nonché allievi provenienti da forze armate estere.

Oltre 7000 visitatori hanno visitato la mostra statica di tutti gli elicotteri in servizio presso lo Stormo e l’Aeronautica Militare, nonché altri assetti ad ala rotante impiegati dalle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, per i quali la Scuola di Volo forma i relativi piloti di elicottero.

La manifestazione ha rappresentato un prezioso ed esclusivo momento per toccare con mano gli elicotteri in mostra e salire a bordo per immortalare, con una foto ricordo, un’esperienza unica e irripetibile per via dellecelebrazioni del 1° secolo dell’Aeronautica Militare, terza forza armata al mondo ad aver celebrato il prestigioso traguardo.

L’ordinaria attività di volo dell’elicottero TH-500B, eseguita in tre momenti distinti nel corso della giornata, ha lasciato tutti i visitatori con il naso all’insù nell’ammirare l’addestramento dei piloti istruttori che hanno eseguito manovre tendenti ad esaltare le capacità degli equipaggi che vengono poi travasate nel particolare iter formativo a favore degli allievi piloti.

Oltre la parte dedicata al volo è stato possibile visitare il simulatore di volo, un'area adibita con numerosi pannelli fotografici a tema, cimeli storici, ricostruzioni scenografiche ed equipaggiamenti in dotazione della Forza Armata.

La manifestazione è stata arricchita dalla raccolta fondi a favore dell’iniziativa benefica “Un dono dal Cielo per AIRC”, dalla partecipazione dell’Aeroclub di Frosinonee da vari stand espositivi di aziende del territorio.

Presenti anche le Associazioni dell’Arma Aeronauticadel frusinate.

Il 72° Stormo di Frosinone, unica scuola nel settore dell'ala rotante in Italia, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell'Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia, sviluppata nel campo dell'addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell'ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse.