Lunedì 22 Maggio 2023, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 08:58

La movida isolana ha di nuovo alzato il gomito, l'altra sera e non a notte fonda come spesso accade, dalle parole ai fatti è stato un attimo, due fazioni ben distinte e separate hanno innescato un parapiglia generale poco prima della mezzanotte, intorno alle 11.30. I fatti sono avvenuti in via Nicola dell'Isola la stradina che costeggia l'ingresso al Teatro Stabile ed il ristorante Scala e che scende verso piazza De'Boncompagni. «Chi se le sia date non è stato possibile capirlo raccontano alcuni testimoni perché è successo tutto in una frazione di secondo ed il vicolo si è riempito di gente, una calca impressionante. Erano da poco passate le undici e mezza, non era tardi. Bisogna dire che provvidenziale è stato l'intervento di alcuni buttafuori di alcuni locali e del personale che vigila nelle serate isolana, che ha raffreddato sul nascere i bollenti spiriti. Se le sono date, comunque, di brutto».

È di una settimana fa l'incendio dell'auto della titolare del bar che si era rifiutata di vendere birra dopo l'orario stabilito, avvenuto in pieno centro in via Pietro Dell'Isola traversa di Corso Roma. Restano episodi circoscritti a raccontare l'inquietudine di questi ragazzi poco più che maggiorenni.

LE CONTROMISURE

Misure di contrasto da parte dell'attuale amministrazione sono state adottate nel corso di questi anni. Il centro cittadino è stato preservato, chiuso al traffico in entrata ed uscita da varchi elettronici dalla 22 alle 5 della mattina successiva, che impediscono l'accesso ai non residenti. Un provvedimento adottato per ridurre il flusso delle auto "da ponte a ponte" in centro durante la notte a tutela dei i residenti, che però, a loro volta, hanno scritto all'Arpa, sulla rumorosità delle notti isolane, che tra schiamazzi e musica non pare abbia subito gli effetti sperati dalle varie ordinanze.L'Arpa sull'inquinamento acustico si è pronunciata: «Il rumore generato dall'attività di movida che risulta interessare l'area di corso Roma e dintorni rappresenta una condizione effettiva di inquinamento acustico. Si rende opportuno che il sindaco di Isola del Liri a tutela della salute dei cittadini residenti attui tutte le misure di contenimento del rumore».