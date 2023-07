Addio a Franco Giovannone. Il ricordo: «Subito con An, cuore e figli d'oro»

Se n’è andato Franco Giovannone, 72 anni, già autista Cotral e poi imprenditore di Ceccano con il bernoccolo della politica. Era ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone. Nelle scorse ore la notizia di una scomparsa che ha scosso la comunità. I funerali si svolgeranno domani, martedì primo agosto, alle ore 17 nella centrale chiesa di San Nicola.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Caligiore, si è stretta attorno al dolore dei familiari. È il padre del consigliere di maggioranza Fabio Giovannone, già presidente del consiglio, nonché dell’imprenditore Americo, presidente dell’Omnia Ceccano, seconda squadra cittadina.

Franco Giovannone si candidò per l'ultima volta al consiglio comunale in occasione delle elezioni comunali 2012, tra le file della lista civica "Per la gente".

Poi il passaggio di consegne a suo figlio Fabio, eletto con "La mia Ceccano" ed esponente di Fratelli d'Italia.

Ruspandini: «Subito con An, un cuore d'oro»

La sua estrazione politica di destra, tra vari attestati social di sconforto e stima, è stata accentuata dal deputato di casa Massimo Ruspandini. «Sei stato a Ceccano tra i primi a sposare il progetto di Alleanza nazionale negli anni 2000 - ha postato il presidente provinciale di FdI - nonostante una diversa tradizione familiare che in quegli anni si faceva ancora sentire».

L'onorevole Ruspandini, infine, ricorda l'uomo: «La tua allegria contagiosa e il tuo cuore d’oro hanno fatto di te un personaggio incredibile del quale tutti noi ricordiamo mille esilaranti aneddoti. Ci lasci dei meravigliosi figli che stanno raccogliendo successi incredibili nella imprenditoria e nella politica».