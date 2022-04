Ceccano, il sindaco Caligiore azzera la giunta dopo la revoca all'assessore filo-Putin

Il sindaco Roberto Caligiore ha firmato i decreti per l’azzeramento della Giunta comunale di Ceccano. Alla revoca dell'assessore della Lega Stefano Gizzi, per via della Zeta pro Russia, seguono quelle degli altri delegati: la vicesindaco Federica Aceto, Ginevra Bianchini, Riccardo Del Brocco e Mario Sodani.

Il primo cittadino, a diciotto mesi dal suo reinsediamento, ha ritenuto che «si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato».

Da martedì darà il via alle consultazioni con tutti i gruppi di maggioranza: Caligiore Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Grande Ceccano e Patto Civico. Già noto che Gizzi verrà rimpiazzato dal consigliere della Lega Angelo Macciomei, che sarà sostituito a sua volta dal primo dei non eletti Alessio Patriarca.