Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore ha revocato le deleghe all'assessore Stefano Gizzi dopo la presa di posizione pro Putin di quest'ultimo. E' stato lo stesso partito dell'assessore, la Lega, a chiederne il siluramento dopo che Gizzi, in un post su Facebook, aveva pubblicato un post di solidarietà alla Russia per la guerra in Ucraina. Immediata la reazione dell'opposizione consiliare che aveva chiesto le dimissioni dell'assessore.Richiesta a cui si è unita anche la giunta.