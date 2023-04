Ceccano, caccia ai ladri d’appartamento: 3 denunciati. Altri due rubano l'energia elettrica

A Ceccano i carabinieri fanno scattare controlli e denunce a seguito del doppio colpo messo a segno sabato scorso in due abitazioni di via Marano e via Armando Diaz.

Dalla mattinata di oggi, martedì 11 aprile, i militari dell'Arma stanno eseguendo varie perquisizioni domiciliari per stanare i ladri d'appartamento che hanno fatto razzia di gioielli prima di Pasqua. Ancor prima, nell'ultimo fine settimana di marzo, la rapina a mano armata di siringa davanti all'ufficio postale di via San Francesco.

Sinora sarebbero almeno tre i denunciati, due rom e un italiano, a quanto pare trovati in possesso di arnesi da scasso. I primi due abitano nella parte bassa della città, l’altro al centro storico.

Nel corso dell’operazione dell’Arma sono stati però trovati anche allacci abusivi a contatori dell’Enel. Da qui, con tutta probabilità, altre due denunce ma per furto di energia elettrica.