Rapina davanti alla posta: «È una siringa infetta, dammi i soldi». Presi e denunciati

Nottata di paura quella di oggi, domenica 26 marzo, davanti alla posta di Ceccano situata in via San Francesco, nella parte bassa della città. Un uomo con il volto travisato ha intimato a un giovane di prelevare più soldi possibili dallo sportello automatico altrimenti lo avrebbe ferito con una siringa infetta.

Non riuscito nell’intento, ha rubato l’auto del malcapitato e si è dato alla fuga con un complice, lasciando sul posto due ragazzi terrorizzati. Ad attenderlo in macchina, prima di scendere per strada, c’era difatti un suo amico.

Hanno chiamato subito i carabinieri ed è entrata in azione anche la polizia. Alla fine le forze dell’ordine li hanno beccati a Frosinone, l’uno lungo viale Grecia e l’altro in via Marittima, e li hanno denunciati a piede libero.