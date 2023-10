Ceccano, nuovi controlli antidroga: un arresto per spaccio

Nella serata di ieri, domenica 8 ottobre, i carabinieri di Ceccano hanno arrestato un giovane pregiudicato trovato in possesso di hashish e marijuana, nonché dell'occorrente per il confezionamento, nel corso di una perquisizione domiciliare.

È l'esito degli ennesimi controlli nella parte alta della città con l'ausilio di cani antidroga. L'arrestato, in attesa del processo per direttissima per spaccio di stupefacenti, è stato sottoposto ai domiciliari.