Ceccano, auto abbandonata a fuoco: pompieri in azione, indagano i carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 dicembre, un'auto è andata a fuoco nella parte bassa della città di Ceccano. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, mentre i carabinieri controllavano il suv abbandonato nella periferica via Paolina.

Ancora in corso le indagini dei carabinieri del comando locale dell’Arma. Non si esclude che possa trattarsi dell’ennesimo disfacimento di un’auto utilizzata per furti o consegne di droga. Lungo la vicina via per Frosinone, poco più di un mese fa, era stato già ripescato un mezzo finito in un canale e poi risultato rubato.

