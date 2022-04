Troppa burocrazia, la Ciociaria perde il bioreattore per i vaccini e 100 posti di lavoro: la Catalent lo farà in Inghilterra

Tempi troppo lunghi per il rilascio delle autorizzazioni, la provincia di Frosinone rischia di perdere il bioreattore per produrre i vaccini. Sarebbe un duro colpo per il distretto farmaceutico della Ciociaria e più in generale del Lazio che si è distinto durante la pandemia. La Catalent, la multinazionale farmaceutica che ha sede ad Anagni, ha annunciato di voler rinunciare ad investire nello stabilimento di Anagni i 100 milioni di euro che sarebbero serviti ad ampliare lo stabilimento, consentendo alla struttura di non essere più soltanto una linea di distribuzione, ma di produzione.

Una mazzata che rischia di mandare in fumo 100 nuovi posti di lavoro e di ridimensionare l’intero territorio. Colpa, a quanto hanno spiegato i responsabili dell’azienda farmaceutica in un incontro col governo nei giorni scorsi, della burocrazia legata al fatto che l'area industriale di Anagni rientra nel Sito d'interesse nazionale (Sin) "Bacino del fiume Sacco". Cosa che ha ritardato la realizzazione di tutta una serie di lavori di bonifica e di caratterizzazione del territorio che erano stati chiesti dall’azienda per poter andare avanti con l’investimento annunciato. I procedimenti del Sin richiedono tempi molto più lunghi perché devono passare al vaglio del Ministero della Transizione ecologica.

Di qui la decisione dei vertici aziendali di spostare la linea di produzione da Anagni in uno stabilimento comprato apposta in Inghilterra. In città rimarranno solo le linee di distribuzione.

Si tratta, come ha detto al riguardo Sandro Chiarlitti, segretario generale per Frosinone della Filctem CGIL, «di un disastro epocale: perdiamo un’opportunità irripetibile. Con quei 100 milioni lo stabilimento di Anagni avrebbe realizzato, e non soltanto confezionato, i prodotti, facendo un salto in avanti. Perdiamo nell'immediato -ha detto ancora Chiarlitt i- almeno 100 posti di lavoro. Ma in prospettiva sarà ancora peggio, perché l’accaduto farà diventare poco attrattivo il nostro territorio». E infatti, ha detto ancora il sindacalista, «anche altre aziende del territorio, come la Sanofi, manifestano preoccupazioni in questo senso».

L'allarme dei sindacati è stato raccolto dal consigliere regionale, Mauro Buschini: «Nel primo incontro che ho avuto con il commissario del Sin "Bacino del Fiume Sacco", Illuminato Bonsignore, abbiamo convenuto sulla duplice esigenza di accelerare la bonifica e sburocratizzare le procedure per gli investimenti, a partire dalle tempistiche della chiusura dei procedimenti. Ho chiesto, dunque, dopo aver letto il comunicato, al commissario un incontro al quale inviterò il sindacato, Unindustria, il consorzio industriale ed i colleghi consiglieri regionali del territorio per affrontare questi temi fondamentali. Il commissario, che ringrazio, ha dato la sua disponibilità per martedì 19 aprile alle ore 14,30».