Cassino verso il voto, Sebastianelli vince le primarie civiche: «Tanti votanti, una lezione di democrazia»

Il commercialista Giuseppe Sebastianelli ha vinto con 715 preferenze su Giorgio Di Folco con 495 voti le Primarie per la candidatura a sindaco di Cassino alle prossime elezioni di giugno per il rinnovo del consiglio comunale. Entrambi sono espressione di un movimento civico in rottura con i partiti di centrodestra, la loro provenienza. Scenderanno in campo con due liste formando il Terzo Polo. Hanno votato 1251 cittadini in quattro postazioni della città. Il centrodestra per ora è diviso sulla scelta del candidato a sindaco.

Forza Italia e Lega hanno indicato l’avvocato Arturo Bongiovanni mentre FdI ancora deve decidere su quale candidato convergere.

Hanno detto i due candidati delle Primarie. «Un successo – ha detto Giuseppe Sebastianelli - che ci ripaga dell’amarezza che ha avvelenato lo svolgimento delle Primarie.

Oltre 1000 cittadini hanno votato per i due candidati. Una lezione di democrazia come poche per la città di Cassino e per me che ho deciso di continuare per la mia strada. Avevo preso un impegno con chi ha firmato la candidatura. Non si può giocare sulla credibilità delle persone».

Giorgio Di Folco, detto Pistoia, a sua volta: «La presenza di così tante persone attesta il fatto che a Cassino c’è voglia di un cambiamento vero, concreto, genuino. Gli elettori hanno scelto di sostenere due uomini del popolo e lontani da schemi di partito. Oltre mille preferenze sono tantissime per me che sono alla prima esperienza politica».