Schianto con la moto vicino allo stabilimento Stellantis, muore un uomo di 42 anni

Tragico incidente questa mattina nella zona industriale di Piedimonte San Germano. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabiniri della locale stazione, una Dacia Duster ha impattato contro una Yamaha nei pressi degli impianti sportivi di Stellantis. A perdere la vita è stato un giovane di 42 anni. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Indagini in corso per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto

