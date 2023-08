Cassino, sesso all'aperto su una vettura. Giovani messi in fuga dai residenti

Atti osceni in luogo pubblico: un gruppo di adolescenti messi in fuga dai residenti della zona che hanno intimato di aver allertato i carabinieri. L'episodio si è verificato a Cassino, dopo la mezzanotte di domenica. Teatro dell'accaduto ancora una volta la zona dell'ex mercato coperto (poco distante dalla centralissima piazza San Giovanni) dove già in passato giovanissimi erano stati protagonisti per aver lasciato bottiglie di alcolici dopo una movida... movimentata.

La scorsa notte due giovanissimi si sono dati al sesso sfrenato appoggiati ad una vettura parcheggiata in zona, poco distanti da loro anche altri amici. Quando le urla dei giovanissimi hanno svegliato alcuni condomini che hanno minacciato i carabinieri, tutti si sono dati alla fuga. Questa volta nessun video ad immortalare la scena come accaduto invece alcuni mesi fa quando una scena di sesso orale all'interno di un bar del centro di Cassino divenne inevitabilmente virale