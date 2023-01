Cassino, ragazza precipita dal balcone: un uomo ascoltato dalla polizia

Si lancia dalla finestra di casa e cade a terra. Un dramma quello che poteva consumarsi questa mattina in via Zamosch, a Cassino. Fortunatamente la donna è stata vista mentre tentava di lanciarsi ed è stata prontamente soccorsa. È stata trasferita in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia che stanno interrogando un uomo. Sul posto anche i carabinieri.