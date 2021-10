Cassino, omicidio del piccolo Gabriel: ridotta la pena al padre Nicola Feroleto

Martedì 19 Ottobre 2021, 11:38

La Prima Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma, in seguito all'appello proposto dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha annullato l'ergastolo inflitto in primo grado a Nicola Feroleto per l'omicidio del figlio Gabriel di soli due anni ed ha accolto la proposta di concordato avanzata dalla difesa con il consenso della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Cassino, concedendo all'imputato la riduzione della pena, passata cosi dall'ergastolo ad 24 anni di reclusione.

«Ci troviamo davanti alla più grande delle tragedie - ha dichiarato l'avvocato Cardillo Cupo - ed una decisione equa e di giustizia concordata tra accusa e difesa è sicuramente una conclusione matura e ponderata, anche alla luce della condotta contestata all'imputato, responsabile in ipotesi accusatoria di una condotta omissiva. La pena deve sempre tendere alla rieducazione del reo e mai ad una finalita meramente punitiva».