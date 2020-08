Ultimo aggiornamento: 22:11

Settimana di fuoco per il. Nelle prossime ore è atteso un nuovo, decisivo, contatto con l'per la cessione di Allan. Il centrocampista brasiliano è un pallino del tecnico Ancelotti, che ha chiesto al suo club di toccare quota 30 milioni di euro per arrivare all'intesa con gli azzurri. Ore bollenti anche sul fronte. L'affare, da circa 70 milioni di euro, è alle battute finali ma De Laurentiis attende un ultimo sforzo da parte dei Citizens per dare il via libera alla partenza del roccioso centrale. L'operazione è seguita con particolare attenzione da Gabriel. Il difensore brasiliano classe '97, prenotato dagli azzurri in occasione della trattativa Osimhen, ha ricevuto in questo periodo anche delle offerte da Arsenal e United. La Premier lo tenta, ma il Lille ha un gentlemen's agreement con la società campana che intende rispettare. Costa 25 milioni di euro.Da Napoli a Milano: sono ore decisive anche sul fronte. Il Milan è fiducioso e conta di poter annunciare presto il rinnovo dell'attaccante svedese per un altro anno. Lo stipendio si aggira sui 6 milioni di euro. Dialoghi anche per il ritorno di Bakayoko. Il centrocampista di proprietà delvuole vivere un'altra avventura in Italia, ma i meneghini non intendono spendere 30 milioni di euro. Si tratta quindi sulla formula.