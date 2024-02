Cassino, furto alla tabaccheria in via Pascoli. Secondo colpo in un anno

Sfondata saracinesca e vetro: malintenzionati entrano in una tabaccheria e fanno razzia: portate via stecche di sigarette e gratta e vinci. Ad essere prese di mira è stata la tabaccheria di via Pascoli, a Cassino, che già un anno fa, nel mese di gennaio del 2023, aveva subito un furto: in quel caso ad entrare in azione era stata la cosiddetta ‘banda del buco’.

I malviventi, appena entrati nella tabaccheria, hanno disattivato anche l’impianto di allarme ed hanno aperto anche una cassaforte. Sono state subito allertate le forze dell’ordine: ad indagare sul furto sono stati i carabinieri della Compagnia di Cassino.