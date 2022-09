Torna in azione la banda del buco: rubate sigarette a un bar di Castrocielo

Sapevano dove e soprattutto come colpire, per questo hanno atteso la chiusura del locale e poi sono entrati in azione. Si sono introdotti in una stanza attigua al bar e da lì hanno praticato un buco, a colpi di martello o con un piccone, che li ha permesso di accedere all'interno proprio all'altezza del bancone, dietro la macchina del caffè. Il furto, l'ennesimo che si registra ai danni di un esercizio commerciale, c'è stato poco prima dell'alba di ieri al Bar-Tabacchi La Bella Vita che si trova sulla via Casilina a Castrocielo. Sono state portate via decine di stecche di sigarette: l'azione una volta praticato il muro è stata fulminea. Tanta l'amarezza dei proprietari che, ieri mattina, quando hanno aperto il locale hanno trovato l'amara sorpresa. «Abbiamo l'allarme - ha raccontato la proprietaria - è suonato, ma quando siamo arrivati non c'era nessuno. Forse erano qui e si sono nascosti. Ora non ci resta che contare i danni subiti». Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagni di Pontecorvo e i colleghi della stazione di Aquino (competenti anche su Castrocielo), sono stati eseguiti i rilievi con il prelievo delle impronte digitali e si lavora sulle telecamere presenti nella zona. Tanta la preoccupazione da parte dei cittadini e dei commercianti. La banda che fa razzia di tabacchi e quando capita anche di gratta e vinci per tutta l'estate ha seminato il panico in mezza provincia.

I PRECEDENTI

Un colpo identico a quello di ieri notte c'era stato a Roccasecca il 4 agosto scorso quando, i ladri dopo aver praticato un buco su una parete laterale svaligiarono una tabaccheria sulla Via Casilina. Pochi giorni dopo a Colfelice era sfumato un colpo sempre ad una tabaccheria. L'8 agosto era stato scardinato un distributore di sigarette del Bar 58 che si trova sulla Casilina a Ripi.



Il 10 agosto era toccato ad una market-tabacchi di Badia di Esperia, qui il colpo aveva fruttato oltre 10 mila euro di tabacchi. L'11 agosto c'era stato un colpo alla tabaccheria Mancini di Ceprano sita sulla Casilina, anche in questo caso i ladri hanno rubato sigarette e gratta e vinci.Il 26 agosto ancora un furto al Bar Luisa di via Vittorio Emanuele, nel centro storico ci Atina. Il 28 agosto un malvivente solitario era entrato in azione al Bar Lory a Cassino portando via il registratore di cassa. Questi sono i furti del solo mese di agosto ai danni di bar e tabacchi. In precedenza a giugno i malviventi avevano visitato il Gran Caffè Francesca in via Tomaso Albinoni a Frosinone, allo Shake bar che si trova sulla via per Fiuggi, alle porte del popoloso quartiere di Madonna della Neve. Ma non solo attività commerciali, nell'estate che volge al termine ci sono stati anche molti furti in abitazione, il caso più eclatante, solo qualche settimana fa, a Cassino dove un giovane al rientro a casa si è trovato a tu per tu con i malviventi e ne è scaturita una colluttazione. Negli ultimi giorni, invece, nella Città Martire sono stati svuotati diversi garage. I cittadini hanno paura, i controlli sono tanti, ma esenziale è la collaborazione. A Pontecorvo grazie ad una tempestiva chiamata al 112 tre stranieri che avevano appena messo a segno un furto di marmitte catalitiche sono stati arrestati e un furto alla cassa continua del supermercato In'S è stato sventato.