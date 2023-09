Cassino, 80 anni della distruzione della città: al cimitero inglese l’ultimo reduce di 98 anni

Presentato al Comune di Cassino il comitato celebrativo che dovrà organizzare le manifestazioni nel 2024 per ricordare i tragici eventi bellici che segnarono i nove mesi di guerra sul fronte del Lazio meridionale. Saranno tre le commemorazioni più significative, il prossimo 15 febbraio la distruzione dell’abbazia di Montecassino, il 15 marzo la distruzione di Cassino e il 18 maggio del 1944 la conquista di Montecassino ad opera dell’esercito polacco. Alla cerimonia principale, quella del 15 marzo 2024 è stato invitato il presidente della repubblica Sergio Mattarella. Invitati anche gli ambasciatori dei dodici paesi i cui eserciti combatterono sul suolo di Cassino. A testimonianza del sacrificio di quei giovani sono presenti in città i cimiteri militari polacco, inglese e tedesco. In quello inglese in mattinata è stata in visita una delegazione della Nuova Zelanda tra cui Roberto Gillies di 98 anni che combattè intorno a Cassino accanto agli eserciti alleati. È l’ultimo veterano del 28esimo battaglione Maori che, 80 anni fa, pagò un pesante tributo di sangue nel corso delle battaglie per Montecassino. Il sindaco Enzo Salera gli ha consegnato una targa ricordo.