Martedì 1 Agosto 2023, 08:44

Brutta notizia per un operaio che aspirava a diventare ricco. Il casolare dove si trovavano i buoni fruttiferi ( valore un miliardo delle vecchie lire) rinvenuti in una intercapedine del suo casolare a Ceccano mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione è andato completamente distrutto da un incendio. E con questo anche quelle cedole che aveva conservato in una scatola. Oltre al danno, insomma, una vera e propria beffa del destino.

Dopo aver rinvenuto quei buoni risalenti al 1937, sperava di poterli riscuotere. Cosa difficilissima prima e ancor più adesso.Il suo legale di fiducia, Roberto Filardi, a cui l'uomo aveva consegnato le fotocopie auspica che con i numeri di immatricolazione si possa in qualche modo riuscire a dimostrare che quei buoni fruttiferi esistevano veramente e che non erano mai stati riscossi. Certo, si tratterà di intraprendere una battaglia legale molto lunga dove non c'è certezza di vittoria. Soltanto nel mese di giugno l'operaio era raggiante di felicità per aver scoperto nella sua abitazione un tesoretto. Durante i lavori di ristrutturazione dall'intercapedine di un muro erano spuntati i titoli di Stato comprati dal nonno a partire dagli anni del Fascismo per un valore totale di un miliardo di vecchie lire. Ma se prima era stata paventata la possibilità che potessero essere considerati soltanto carta straccia adesso nemmeno quella in quanto si sono trasformati in cenere. Il giorno della scoperta di quel tesoretto con un martello stava buttando giù una parete quando si è trovato davanti agli occhi una cassetta di legno, avvolta con dei vecchi fogli di giornale. Appena aperta ha visto un buono fruttifero di cinquecento lire del 1937 con l'effige del Vittorio Emanuele III, poi altre cedole da dodici lire e 25 centesimi e un piano di ammortamento che alla scadenza, nel 1962, avrebbe fruttato un miliardo delle vecchie lire. Nella cassetta c'era anche un diario, forse un libro mastro sui risparmi, ma il contenuto è diventato illeggibile a causa dell'inchiostro usurato.Adesso quell'incendio ha spazzato via tutti i ricordi, insieme al potenziale sogno dell'uomo. I carabinieri che hanno avviato le indagini stanno cercando di accertare la natura del rogo.Marina Mingarelli© RIPRODUZIONE RISERVATA