Carabinieri, presentata l'edizione 2023 del calendario storico: è dedicata alla natura

Presentata anche a Frosinone l'edizione 2023 del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri quest’anno dedicato alla tutela dell’ambiente. Il prodotto editoriale, ormai oggetto di collezione, è realizzato dall’Armando Testa Group.

La protagonista del calendario è la natura «da sempre tra le priorità assolute dell’Arma - si legge nella nota diffusa - basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n. 34, si legge testualmente: arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell’atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, siepi, fossi, e simili»

Mettendo insieme i simboli dell'Arma e diversi argomenti legati alla tutela ambientale, le diverse pagine del calendario offrono uno spaccato di quello che quotidianamente fanno i carabinieri.

«Impegnata ogni giorno nella difesa delle persone, del pianeta e della prosperità, l’Arma compie un’opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora e la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti. L’ impegno dei Carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità ad impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni».

Per la prima volta nella storia del calendario l’edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato e un’opera d’arte Nft.

Il calendario ha una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda), ed è «indice sia dell’affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni quanto nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che “in ogni famiglia c’è un Carabiniere”».

Quella presentata oggi è la novantesima edizione, oltre al calendario sono stati pubblicati anche l’edizione 2023 dell’agenda, il calendario da tavolo, dedicato al tema “Borghi più Belli d’Italia” e il planning da tavolo