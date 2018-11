E' caccia all'uomo, in queste ore a Ceprano dove tre banditi, dopo aver messo a segno dei furti, sono fuggiti su un'auto rubata. Ma (forse per la pioggia) dopo un po' l'auto si è cappottata e i tre banditi sono stati costretti a fuggire a piedi per le campagne. I carabinieri li stanno cercando. Di certo nessuno dei tre banditi è rimasto ferito perchè non ci sono tracce di sangue. La caccia all'uomo coinvolge in particolare via Manno dove sono stati commessi i furti, alla periferia di Ceprano. I tre banditi, persò, sembrano essere scomparsi nel buio della notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA