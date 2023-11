Sabato 4 Novembre 2023, 08:47

Neanche il tempo di presentare la proposta della riduzione della Tari (200-300 euro circa a testa per tre anni) a chi adotterà un randagio, presentata l'altro giorno dal consigliere comunale di maggioranza, Ugo Galassi con il supporto della consigliera con delega agli animali, Federica Mastrangeli, che il sindaco di Ferentino ha dovuto emettere in queste ore una ordinanza urgente in materia di cani. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di una signora del posto che, secondo i controlli effettuati dalla polizia municipale e dalla Asl di Frosinone, manteneva gli animali in condizioni non adeguate: 26 cani sono stati trovati rinchiusi in un container situato in un terreno in via Giovanni Falcone e tre in un'abitazione nella zona della case popolari di via Casilina.

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione era stata inviata al Comune da un'associazione di guardie zoofile, convenzionata con l'ente di piazza Matteotti. A lamentarsi erano stati soprattutto i vicini. I controlli della polizia municipale di Ferentino, in collaborazione con il servizio Veterinario della Asl di Frosinone, hanno riguardato in particolare un terreno recintato e con cancello chiuso con catena e lucchetto, all'interno del quale, dopo un'altra recinzione realizzata con vecchie cassette di legno e plastica, c'era un container. All'interno della seconda recinzione vi erano numerosi cani, almeno dieci, di taglia media. La prima ispezione risaliva al mese agosto, ma in quella circostanza non era stato possibile controllare le condizioni fisiche degli animali e se questi presentavano sistemi di identificazione (microchip). La proprietaria del terreno era stata comunque diffidata a mettere a posto la situazione.

LA SCOPERTA

Dopo un mese e mezzo la polizia municipale è tornata sul posto constatando che la donna aveva lasciato tutto così com'era. E quindi dai successivi controlli è emerso che la donna teneva 26 cani nel container e tre nella propria abitazione. L'area è stata posta sotto sequestro e gli animali sono stati portati nel canile di Supino a cui il Comune affida i cani accalappiati nel proprio territorio. L'ordinanza del sindaco Piergianni Fiorletta è stata trasmessa anche ai carabinieri di Ferentino che stanno verificando ora se ci sono i presupposti per deferire la donna e il fratello per maltrattamenti di animali.