Una proposta innovativa, almeno per quanto riguarda la Ciociaria, è stata avanzata dal consigliere comunale di maggioranza a Ferentino, Ugo Galassi, commercialista eletto nella lista Insieme Fiorletta Sindaco Ferentino In Movimento. Propone di scontare la Tari, la tassa sui rifiuti, ai cittadini di Ferentino che adotteranno un cane randagio. Uno sconto di 200-300 euro all'anno per tre anni. Il progetto è già realtà in tanti Comuni del Nord Italia e ha portato ottimi risultati, Ferentino si augura di non essere da meno. L'idea proposta al sindaco Piergianni Fiorletta per la riduzione della Tari sulle adozioni collegate ai cani, è stata ispirata principalmente da due ordini di motivi. Uno di natura sociale, l'altro più prettamente finanziario. «In questo modo - spiega Galassi - intendiamo premiare i cittadini di che decideranno di occuparsi di un cucciolo sfortunato lanciando pertanto un messaggio di altruismo che magari sensibilizzi tutti sull'importanza che bisogna combattere il randagismo e che un amico a quattro zampe, migliora la vita delle persone. Grazie alle adozioni i comuni non sosterranno più i costi per il mantenimento e la cura dei cani. Sarà necessario comunque l'impegno costante degli uffici per monitorare la giusta copertura finanziaria ed evitare irregolarità, nonché per il futuro trovare altre eventuali agevolazioni che incentivino l'adozione di un cane abbandonato».

Negli ultimi tempi il comune di Ferentino ha messo in campo varie iniziative proprio rivolte a combattere il fenomeno del randagismo. L'ente di piazza Matteotti non dispone di un proprio canile e si appoggia a quello di Supino. «Al momento - spiegano dal comune di Ferentino - abbiamo circa quaranta cani di nostra proprietà nella struttura di Supino che bisogna riconoscerlo lavora molto bene in tal senso. Il numero nelle ultime settimane è cresciuto anche notevolmente a causa del fatto che due cittadini del nostro territorio che ne detenevano in cura oltre 10 per motivi di salute non possono averli più. Il numero varia ed il costo annuo per le casse comunali da diversi anni a questa parte si aggira sui 90mila euro. Si era pensato in passato di realizzare un canile comunale ed era stata individuata anche un'area idonea, ma poi il progetto si è fermato»«Valuteremo la proposta e siamo pronti come fatto spesso finora a dare il nostro contributo. Quando un'idea va a favore della cittadinanza non abbiamo nessuna preclusione ad appoggiarla», ha spiegato il consigliere di minoranza del Pd, Fabio Magliocchetti.