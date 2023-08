Caldo record,12 città da bollino rosso. C'è anche Frosinone

Sono 12 oggi le città da bollino rosso, ovvero con il livello massimo d'allerta, secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute. Domani saliranno a 16 domani e mercoledì a 17. Le città più calde oggi sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. In arancione Genova, Milano, Napoli, Trieste e Verona. Domani in rosso anche Genova, Milano, Napoli e Trieste e mercoledì Venezia (per un totale di 17 città in rosso). In nessuna città monitorata le temperature saranno

da bollino verde, ovvero da livello 0 di allerta.