S'infortuna, ma gli rinnovano il contratto. Non si parla di campi milionari della Serie A, ma di quelli meno facoltosi del campionato di Promozione: la terza divisione dei dilettanti. Il1920 continuerà a pagare Samuele Pompili, 23 anni, capitano e bomber della squadra rossoblu. «È nei momenti difficili che i rapporti si consolidano - comunica la società presieduta da Felice Orsinetti -. Proprio per questo, abbiamo deciso di sostenere capitan Pompili nell'intero percorso di guarigione, dopo l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro». Copriranno tutte le spese del giovane, ancor prima del calciatore, per l'operazione effettuata dell'equipe del professor Dario Perugia, uno dei migliori esperti di traumatologia dello sport. «Samuele - hanno fatto sapere dalla clinica privata - ha affrontato con coraggio un intervento chirurgico di ricostruzione dell'Lca con meniscectomia parziale selettiva esterna e suture meniscali esterne al ginocchio destro».

Gli hanno asportato la parte lesionata del menisco e gliel'hanno ricostruito. L'assenza di Pompili, già a 12 gol nel girone d'andata, si sta sentendo eccome in campo. La compagine rossoblù si è ormai allontanata un bel po' dalla vetta della classifica. Punta quantomeno a un secondo posto che le potrebbe valere il ritorno in Eccellenza, la massima serie regionale. «Ora il percorso fisioterapico al "Kinetic sport center" di Ceccano - conclude lo staff medico - pronto a tornare più forte che mai sul campo». Manca da un mese e la riabilitazione dovrebbe andare avanti per almeno altri sei. C'è chi si vede abbandonato dalla società e rimpiazzato con un altro giovane di belle speranze. Non dal Ceccano 1920: «La società sarà al fianco del capitano rossoblù - scrivono ancora - per consentirgli un ritorno in campo da protagonista con la maglia gloriosa del Ceccano, che è orgoglioso di avere in rosa un calciatore molto forte come Samuele Pompili». Resta al centro del progetto: «Tutta la società è certa di poter contare su di lui anche nel prossimo futuro e lavorare insieme per costruire grandi cose e raggiungere tanti traguardi importanti. Ha proposto a Pompili il rinnovo e il Capitano ha subito accettato, raggiungendo l'accordo».