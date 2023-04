Alessio Ghersi morto, pilota delle Frecce Tricolori si schianta con un ultraggero insieme a un parente. Chi era Pony 5. Annullato l'evento del 1° maggio

Alessio Ghersi come tutti i piloti - come quasi tutti i piloti - quando smetteva di volare andava a volare. Ai comandi di velivoli militari il capitano delle Frecce Tricolori aveva accumulato 2000 ore nei cieli di tutto il mondo, aerei potenti come l'Eurofighter che sfreccia a due volte la velocità del suono e pesa 16 tonnellate, ma sabato sera il 34enne è morto mentre pilotava un ultraleggero Pioneer 300 da meno di 500 chilogrammi e che a tutta manetta non supera i 270 chilometri orari. Con lui è morto Sante Ciaccia, 35 anni, parente della moglie del militare che lascia anche due bambini. Il monomotore ad ala bassa immatricolato I-8548 era decollato, con condizioni meteo ideali, verso le 18 dalla storica pista di Campormido (Udine), a pochi passi dalla base di Rivolto casa della Pattuglia acrobatica nazionale, ed è precipitato poco dopo a circa 25 chilometri sulle colline boscose di Lusevera: nessuno scampo per Ghersi e Ciaccia, trovati carbonizzati fra i resti del piccolo aereo che si è disintegrato nell'impatto con il terrento scosceso. Il Pioneer 300 ha un'autonomia di 4 ore e quindi nel serbatoio, dopo quei pochi minuti di volo, c'era ancora molto carburante che ha innescato un incendio poi spento dai vigili del fuoco e dai volontari del soccorso alpino. Forse è stata l'esplosione ad azionare il congegno di espulsione del paracadute balistico in dotazione all'ultraleggero fabbricato dell'Alpi Aviation di Pordeone: è una potente molla che spinge fuori dall'alloggiamento sulla fusoliera la "vela" che può permettere, anche se ci trova a bassa quota, di rallentare e attutire la caduta. Ma forse il pilota, per quanto esperto, in questo caso non ha avuto il tempo di azionare il dispositivo: il paracadute biancorosso, ancora "legato" dagli elastici, è restato appeso agli alti faggi della collina, con il cordame che scendeva fino ai rottami fra le radici e le foglie.

Le conseguenze dell'impatto e dell'incendio sono state così devastanti che fino a tarda serata non è stato possibile effettuare il riconoscimento delle vittime. Il capitano Ghersi, pilota di Pony 5, l'Aermacchi Mb339 che chiude a destra il rombo della Pan, era un pilota eccellente come tutti quelli che riescono a superare la durissima selezione per fare parte delle Frecce Tricolori, di nuovo premiata di recente quale migliore pattuglia acrobatica del mondo. Brillante anche il suo corso di studi, costellato di lodi. Come molti piloti di professione, militari o civili, amava volare anche nel tempo libero: staccare l'ombra da terra e andare dove ti dice l'istinto del momento, senza dovere seguire piani di volo e ordini. Quello di ieri era era uno di questi voli, passaggi verso il crepuscolo sulle colline friuliane di nuovo verdissime, insieme al familiare che abitava a Milano e che aveva raggiunto i parenti per seguire l'evento di domani, la manifestazione delle Frecce Tricolori sulla base del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico a Rivolto, la manifestazione che apre tradizionalmente la stagione delle esibizioni della Pan, quest'anno tantissime perché si celebrano i 100 anni della fondazione dell'Aeronautica militare. L'evento è stato annullato e si sta decidendo che cosa fare per i prossimi appuntamenti: la Pan potrebbe volare, almeno per i primi sorvoli in calendario, con una formazione a 9. E' l'unica al mondo che si esibisce con 10 velivoli e appunto per i sorvoli il solista potrebbe sostituire temporaneamente Pony 5. Per gli eventi con il programma acrobatico si vedrà quale soluzione trovare.

La segnalazione

A dare l’allarme sono stati tre abitanti di Lusevera che hanno visto l’ultraleggero precipitare. Dopo aver sentito un’esplosione, hanno visto una fiammata, il fumo che si alzava oltre la forcella dei Musi e hanno chiamato il 112. I torrami ancora in fiamme sono stati individuati dall’equipaggio dell’elisoccorso e dall’elicottero dei Vigili del fuoco.

La posizione con Pony 5 del capitano Ghersi nella formazione della Pan

Scontro tra elicottero e piccolo aereo a Maiorca, 7 morti tra cui due minori: il pilota era italiano

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine.

Il cordoglio dell'Aeronautica

L'Aeronautica Militare, nell'apprendere del tragico incidente che ha coinvolto un velivolo civile in cui hanno purtroppo perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri i due occupanti, tra cui il capitano Alessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico "Frecce Tricolori", si unisce al dolore dei familiari.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore.

Il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell'avvio della stagione acrobatica, in programma il prossimo 1° maggio sulla base aerea di Rivolto, non avrà luogo.

Chi era

Il Capitano Ghersi, 34 anni , originario di Domodossola, ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell'Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.