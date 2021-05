Calcio, tris al Villalba: il Sora marcia a mille e il sogno continua

Il Sora batte 3-0 il Villalba nella sesta giornata di Eccellenza girone C e si conferma al primo posto in classifica con 13 punti, a +2 dal W3 Roma Team, in una graduatoria ancora incompleta a causa delle gare rinviate per Covid. I bianconeri hanno avuto la meglio su una squadra molto giovane e determinata grazie al ritorno al gol di Chorinho (doppietta per lui) e alla rete di Binaco. Il Sora, che deve fare a meno degli squalificati Marotta e Camara, impatta subito bene il match e già al 3' passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Chorinho e concesso dall'arbitro per un tocco di mano nell'area romana. Al 14' tegola sul Sora, che perde il difensore centrale Zanchi per un risentimento muscolare, al suo posto entra Colò. Al 32' i padroni di casa raddoppiano con un destro preciso di Binaco, che riprende una respinta della difesa tiburtina e insacca a fil di palo.

Nella ripresa la partita si innervosisce, con tanti scontri in mezzo al campo e l'arbitro che distribuisce cartellini gialli. Al 27' Villalba pericoloso con Cialoni, che sfiora il palo con un colpo di testa. Al 37' Chorinho, lanciato in contropiede tira di prima intenzione, ma il portiere ospite respinge. Il gol del brasiliano è rimandato solo di qualche minuto: al 48' si presenta davanti al portiere e lo supera con un preciso pallonetto. Mercoledì il Sora riposerà nel turno infrasettimanale, per poi tornare in campo domenica ancora allo stadio Tomei contro il Tivoli. Un match che ha già il sapore dello spareggio in chiave serie D.

Be. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA