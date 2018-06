La finale playoff tra Frosinone e Palermo, vinta sul campo dai giallazzurri che hanno conquistato la promozione in serie A, non è finita. Continua fuori dal terreno di gioco in una sorta di terzo tempo sull’onda delle polemiche. Il patron dei siciliani, Zamparini, non ci sta e attacca: «Partita illegale». Immediata la replica del patron del club ciociaro, Maurizio Stirpe: «Basta fango, bisogna anche saper perdere. I sei ufficiali di gara hanno decretato la regolarità della partita».



Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:20



