Calcio, Eccellenza: risultati deludenti, l'Anagni esonera mister Gesmundo

Colpo di scena nel Città di Anagni la compagine ciociara che milita nel campionato regionale di calcio di Eccellenza, girone B. Oggi prima dell'allenamento la società del presidente Simone Pace ha sollevato dall'incarico l'allenatore Francesco Gesmundo. Il tecnico pontino paga il negativo avvio di campionato sei biancorossi che partiti con l'obiettivo di giocare alla pari con le primissime, si ritrova con soli sei punti dopo sei giornate. Soprattutto alla società non è piaciuta la prestazione casalinga di domenica contro il Vicovaro. La società ha comunque ringraziato mister Gesmundo per il lavoro fatto in circa un anno, era subentrato nella scorsa stagione a campionato in corso augurandogli le migliori fortune per il futuro. La scorsa stagione l'Anagni aveva ottenuto la salvezza all'ultima giornata. In estate una campagna acquisti importante con l'obiettivo di disputare un torneo di vertice. Ma dopo sei giornate solo sei punti. Da qui la decisione di dare una scossa.