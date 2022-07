Lunedì 25 Luglio 2022, 09:36



Ultimi giorni di vacanza per Ferentino, Anagni e Sora, le tre squadre ciociare che hanno parteciperanno al prossimo campionato regionale di Eccellenza. Potrebbero aggiungersi altre squadre sono in odore di ripescaggio: il Ceccano secondo nell'ultimo campionato di Promozione l'Arce retrocessa dell'Eccellenza ed in buona posizione nella graduatoria di eventuali ripescaggi. Più complicata la situazione di Morolo,

La prima squadra a tornare al lavoro sarà l'Anagni. I ragazzi di mister Francesco Gesmundo si ritroveranno giovedì 28 luglio al Selvotta di Supino per i primi allenamenti. Squadra completamente rinnovata rispetto allo scorso anno con gli innesti del portiere Alessio Campagna, dei difensori Lamacchia è Pucino, degli attaccanti Giammarco Basilico e Raffaele Di Vito e qualche giovane interessante. Chiuso l'ingaggio anche del centrocampista Alessio Fatati ex Tivoli con diverse presenze in Lega Pro.

Per le gare casalinghe, almeno fino a novembre, l'Anagni giocherà a porte aperte al Cittadella dello Sport di Ferentino. Poi, si spera, dopo oltre quattro anni, i biancorossi dovrebbero tornare a giocare al Roberto Del Bianco di Anagni. L'obiettivo della società, come ha spiegato il dg Marco Galante, è fare un campionato nella zona playoff: «Abbiamo fatto un mercato importante per fare bene, ora sarà il campo a parlare ed emettere sentenze. Sicuramente Colleferro e Sora partono favorite».

QUI SORA

La stagione del Sora partirà invece il 1 agosto con raduno ed allenamenti al Tomei sotto lo sguardo vigile del confermato tecnico Alessio Ciardi. L'obiettivo stagionale è solo uno: vincere il campionato e tornare in serie D. Per fare ciò la società del patron Giovanni Palma non ha badato a spese portando giocatori di assoluta qualità da Palombi a Pagliaroli, Costantini, Tozzi, Maggese tra gli altri. Ma il mercato in entrata è in pieno movimento e per oggi sono attese importanti novità sul possibile arrivo dell'attaccante Claudio Corsetti ex Latina e su un centrocampista proveniente dalla Puglia. Se Corsetti dovesse accettare la proposta del Sora, mister Ciardi si ritroverebbe con in tandem di attacco, Tozzi-Corsetti più Pagliaroli e Di Stefano da far invidia anche in serie D.

Il 1 agosto tornerà al lavoro anche il Ferentino del confermato tecnico Francesco Pippnburg. Pochi finora i movimenti di mercato degli amaranto legati soprattutto alle conferme di Giri, capitan Marco D'Arpino e Felice Orsinetti. Scelto il nuovo direttore sportivo che è Giulio Halasz. Si proverà a migliorare il terzo posto della passata stagione.