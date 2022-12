Calcio a 5, sarà ripetuta la gara tra Casagiove e Amb Frosinone

Dovrà essere ripetuta la gara tra Casagiove e Amb Frosinone valida per il penultimo turno di andata del campionato nazionale di serie B1 di calcio a 5. Lo ha deciso il giudice sportivo della Lega di Calcio a 5 accogliendo il ricorso del Casagiove. La gara era in programma lo scorso 17 dicembre ed è stata interrotta sul palazzetto di Capua dalla polizia locale dopo alcuni secondi per mancanza delle necessarie autorizzazioni. Fatto non imputabile alla società Casagiove. La gara sarà quindi ripresa momento dell'interruzione a pochi secondi dal via.