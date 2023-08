E' stata operata di nuovo la bimba di quattro anni caduta dal monopattino elettrico qualche giorno fa mentre giocava con una amichetta all'interno del parco Matusa di Frosinone. Sarebbero giunte delle complicazioni che avrebbero indotto i medici a sottoporre la piccola paziente ad un altro intervento chirurgico. Al momento si sa che la ragazzina è stata trasportata in terapia intensiva. Sul suo corpicino sono stati attaccati due tubi di drenaggio. Sempre da informazioni raccolte la situazione sarebbe piuttosto seria. I medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù che la stanno monitorando, sono molto fiduciosi in quanto non è la prima volta che in casi del genere possano verificarsi ristagno di liquidi nella zona dell'addome colpita dal manubrio del monopattino. Adesso sperano che con il passare dei giorni la situazione possa normalizzarsi e che la piccina possa uscire dalla terapia intensiva per essere trasferita di nuovo in reparto.