Mercoledì 1 Febbraio 2023, 08:43

È fuori pericolo il ragazzino di 14anni residente a Morolo caduto da una giostra mentre si trovava con i suoi amici al Parco Matusa a Frosinone.

Il minorenne che si trovava in terapia intensiva è stato trasferito presso il reparto di chirurgia pediatrica del policlinico Gemelli. I medici dopo giorni di attesa hanno finalmente sciolto la prognosi, Subito dopo l'incidente il 14enne era stato trasportato presso l'ospedale Fabrizio Spaziani, ma viste le gravi condizioni era stato intubato e trasferito in eliambulanza presso il reparto di terapia intensiva del Gemelli. Da quel momento la sua vita è rimasta appesa ad un filo. Il trauma cranico causato dalla caduta ha preoccupato non poco i medici capitolini che lo hanno monitorato giorno e notte. Il ragazzino, va detto, ha subito anche una operazione a causa di una frattura complessa omerale. Anche la situazione neurologica va migliorando di giorno in giorno. Certo il cammino verso la guarigione è ancora lungo, ma i medici sono convinti che il giovane paziente potrà recuperare in pieno e tornare di nuovo alla vita di tutti i giorni.



La tragedia come si ricorderà si è consumata il 15 gennaio scorso, quando il ragazzino era arrivato al parco Matusa con la sua comitiva. Dopo aver preso posto sulla Piovra (così viene denominata la giostra su cui era salito) si è consumato il dramma. Forse si trovava in piedi mentre la giostra era in movimento, ha perso l'equilibrio ed e precipitato rovinando al suolo. Purtroppo nella caduta il 14enne che frequenta l'Istituto Alberghiero di Ceccano ha battuto violentemente la testa.

Da qui la corsa verso il nosocomio capitolino dove si trova ancora ricoverato. Per i familiari sono stati giorni terribili. Fortunatamente adesso il peggio sembra essere passato. Intanto la procura a seguito di questo incidente ha aperto un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di reato di lesioni gravi.