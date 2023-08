È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al fegato ed al pancreas la bimba di quattro anni che qualche giorno fa mentre stava giocando al parco Matusa di Frosinone con una amichetta è caduta da un monopattino elettrico. Putroppo quando è rovinata a terra è stata colpita all'addome dal manubrio e ha riportato lesioni interne. Sembra che i medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove si trova ricoverata la piccina abbiano deciso di intervenire chirurgicamente a seguito di un peggioramento. L'operazione comunque sarebbe riuscita e la ragazzina proprio nella giornata di ieri ha lasciato la terapia intensiva. La piccola paziente sta rispondendo molto bene alle terapie che le stanno somministrando a seguito dell'intervento a cui è stata sottoposta. I genitori, ma anche i nonni non hanno mai lasciato l'ospedale nemmeno per un istante. Vogliono che la loro figlioletta vedendoli, si senta sempre protetta e sicura. La piccina avrebbe superato il momento critico e non sarebbe più in pericolo di vita.