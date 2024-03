Bambina romana si sente male sull'aereo, operata in Thailandia per un tumore alla testa: la famiglia cerca di riportarla in Italia

C'è una bimba di Roma che si è sentita male in Thailandia e sta cercando di tornare a casa. Era in volo con la famiglia quando ha avuto un malore. Appena atterrati, è stata portata in ospedale dove le hanno diagnosticato un tumore in testa, con la necessità di un intervento chirurgico.

Bambina di Roma, intervento urgente in Thailandia per un tumore alla testa: ora sta cercando di tornare in Italia

Il caso della piccola G., una bambina di una scuola elementare di Roma, ha innescato anche un moto di solidarietà. La famiglia ha bisogno di rientrare in Italia e sta cercando di fare di tutto per riportare la piccola con urgenza a casa ma ci sarebbero impedimenti burocratici per trasportarla con un volo di linea.

Nella chat dei genitori della scuola da ieri sera sarebbe partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia ad organizzare un volo sanitario di ritorno.