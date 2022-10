Cade nel fuoco a causa di un malore, ustioni gravissime: muore dopo quattro giorni

Francesco Di Giorgio, 76 anni, non ce l’ha fatta. Ieri sera, dopo 4 giorni di agonia, si è spento nel suo letto d’ospedale al Sant’Eugenio di Roma. Al nosocomio della Capitale era giunto domenica sera, trasportato in eliambulanza a causa delle gravi ustioni riportate. Stava bruciando alcune sterpaglie in un terreno di sua proprietà alle spalle dell'abitazione in via Felci, a Pignataro Interamna, quando improvvisamente, forse per un malore, ha perso i sensi. Cadendo a terra è finito purtroppo proprio nel rogo che aveva acceso, riportando ferite importanti. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa. La corsa in ospedale è stata immediata, ma le condizioni sono apparse subito serie: ieri sera il suo cuore ha smesso di battere. Ancora non è stata fissata la data dei funerali.